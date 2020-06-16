المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين





وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي لفافريكا النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.



وحضر الاجتماع وكيل الوزارة، د. أمل جادو شكعة، ورئيس المراسم في الوزارة، مستشار أول عبير، وسكرتير ثالث، صوفيا دعيبس من وحدة الإعلام، وملحق دبلوماسي، زينة المصري من مكتب الوزير.



رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، صباح اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل الكونفدراليةالسويسرية الجديد، لدى دولة فلسطين، فكتور فافريكا، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، حيث رَّحبَ الوزير بممثل الكونفدرالية السويسرية الجديد.وثمّن العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن امتنانه لمشاركة سويسرا بالأمس في النقاشات التي تمت في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني.واستعرض الوزير د. المالكي التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لما يسمى بخطة الضم، معتبراً إياها انعكاساً لعنجهية إدارة ترامب في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة وحق تحقيق المصير، وتعبيراً عن المطالب الإسرائيلية التي تغيب تماماً واقع الاحتلال القائم على الحصار والعنف وبناء المستوطنات.كما أكد على رفض القيادة الفلسطينية للوساطة والتغطرس الأمريكي ودعوتها المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام. كما وأشار معالي الوزر المالكي الى الخطوات التي تتبناها القيادة الفلسطينية لمحاربة هذه الخطة عبر تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي ودعوتها لرفع مستوى تمثيل جلسة مجلس الأمن إلى مستوى وزراء الخارجية.وكذلك بناء التحالفات ورصد المواقف الدولية المعارضة للخطة بداية من موقف جامعة الدول العربية ودول مؤتمر التعاونالاسلامي وصولاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، بمحاولة لمحاصرة اسرائيل دوليا والضغط عليها للتراجع عن مخططها الاستيطاني الجديد الذي يعرقل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بالاستناد لمرجعيات الشرعية الدولية والقانون الدولي.وأكد المالكي على ضرورة متابعة وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية مع سويسرا، لما في ذلك من انعكاس مهم لتطور العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون في القطاعات المختلفة، مشيراً لأهمية اعتراف سويسرا بدولة فلسطين، واتخاذ موقف واضح وحاسم من خطة الضم، لما في ذلك من تأثير على قرارات الدول المجاورة، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.ومن جانبه، أكد فافريكا على موقف بلاده الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى توسيع آفاقها.كما وأكد فافريكا على التزام بلاده بالمشاركة بالنقاشات التي تدور حول القضية الفلسطينية داخليا وأمام المجتمع الدولي ودعمهم للجانب الفلسطيني والاسرائيلي للعودة لطاولة المفاوضات.