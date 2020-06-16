شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، صباح اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل الكونفدرالية
السويسرية الجديد، لدى دولة فلسطين، فكتور فافريكا، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، حيث رَّحبَ الوزير بممثل الكونفدرالية السويسرية الجديد.

وثمّن العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن امتنانه لمشاركة سويسرا بالأمس في النقاشات التي تمت في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الوزير د. المالكي التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكداً على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لما يسمى بخطة الضم، معتبراً إياها انعكاساً لعنجهية إدارة ترامب في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة وحق تحقيق المصير، وتعبيراً عن المطالب الإسرائيلية التي تغيب تماماً واقع الاحتلال القائم على الحصار والعنف وبناء المستوطنات.

كما أكد على رفض القيادة الفلسطينية للوساطة والتغطرس الأمريكي ودعوتها المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام. كما وأشار معالي الوزر المالكي الى الخطوات التي تتبناها القيادة الفلسطينية لمحاربة هذه الخطة عبر تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي ودعوتها لرفع مستوى تمثيل جلسة مجلس الأمن إلى مستوى وزراء الخارجية.

وكذلك بناء التحالفات ورصد المواقف الدولية المعارضة للخطة بداية من موقف جامعة الدول العربية ودول مؤتمر التعاون
الاسلامي وصولاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، بمحاولة لمحاصرة اسرائيل دوليا والضغط عليها للتراجع عن مخططها الاستيطاني الجديد الذي يعرقل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وذلك بالاستناد لمرجعيات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد المالكي على ضرورة متابعة وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية مع سويسرا، لما في ذلك من انعكاس مهم لتطور العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون في القطاعات المختلفة، مشيراً لأهمية اعتراف سويسرا بدولة فلسطين، واتخاذ موقف واضح وحاسم من خطة الضم، لما في ذلك من تأثير على قرارات الدول المجاورة، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومن جانبه، أكد فافريكا على موقف بلاده الثابت والداعم لحق إقامة الدولة الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى توسيع آفاقها.

كما وأكد فافريكا على التزام بلاده بالمشاركة بالنقاشات التي تدور حول القضية الفلسطينية داخليا وأمام المجتمع الدولي ودعمهم للجانب الفلسطيني والاسرائيلي للعودة لطاولة المفاوضات.

وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي لفافريكا النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة، د. أمل جادو شكعة، ورئيس المراسم في الوزارة، مستشار أول عبير، وسكرتير ثالث، صوفيا دعيبس من وحدة الإعلام، وملحق دبلوماسي، زينة المصري من مكتب الوزير.

أخبار ذات صلة

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع

صحة غزة تُصدر تقريرها اليومي حول (كورونا) بالقطاع

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

اللواء حميد: يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار (كورونا)

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

أبو الغيط: خطط الضم الإسرائيلية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

(فدا) ينبه لضرورة اليقظة من الوقوع بأحابيل السياسات الإسرائيلية والأمريكية

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

زيارة والسعداوي يطّلعان على خدمات العلاج والتحويلات للخارج

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

محافظ الخليل ينفي إغلاق المدينة ويُوصي المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز عدداً من الرعاة في الأغوار الشمالية

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

الديمقراطية تدعو لإغلاق الأبواب العربية أمام رئيس (موساد) ومقاطعة دولة الاحتلال

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين

المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل سويسرا الجديد لدى دولة فلسطين

منوعات

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

شاهد: لحظة طعن ابنة شقيقة مايكل جاكسون داخل منزلها

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

عربي

السعودية: مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل خلال 2020

السعودية: مغادرة 1.2 مليون أجنبي سوق العمل خلال 2020

الكويت: مغادرة 1160 مواطناً مصرياً عبر ثماني رحلات جوية

الكويت: مغادرة 1160 مواطناً مصرياً عبر ثماني رحلات جوية

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي