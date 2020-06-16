محافظة نابلس تُصدر تعميماً للموظفين العاملين بالمؤسسات الرسمية والأمنية حول التعامل مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، تعميماً خاصاً بالموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية والأمنية، حول وقف التنسيق الأمني.
ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية: بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، بوقف التنسيق الأمني، يمنع منعاً باتاً على كافة الموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية والأمنية التعامل مع الصفحات الإخبارية التابعة لدولة الاحتلال.
أصدرت محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، تعميماً خاصاً بالموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية والأمنية، حول وقف التنسيق الأمني.
ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية: بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، بوقف التنسيق الأمني، يمنع منعاً باتاً على كافة الموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية والأمنية التعامل مع الصفحات الإخبارية التابعة لدولة الاحتلال.
ونوهت المحافظة إلى أن الصفحات الإخبارية التابعة لإسرائيل، أصبحت تُروج للحصول على التصاريح أو التوجه لمكاتب دولة الاحتلال من أجل ذلك، ومن يُخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.
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