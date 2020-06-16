محافظة نابلس تُصدر تعميماً للموظفين العاملين بالمؤسسات الرسمية والأمنية حول التعامل مع الاحتلال





ونوهت المحافظة إلى أن الصفحات الإخبارية التابعة لإسرائيل، أصبحت تُروج للحصول على التصاريح أو التوجه لمكاتب دولة الاحتلال من أجل ذلك، ومن يُخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محافظة نابلس، اليوم الثلاثاء، تعميماً خاصاً بالموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية والأمنية، حول وقف التنسيق الأمني.ونشرت المحافظة عبر صفحتها الرسمية: بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، بوقف التنسيق الأمني، يمنع منعاً باتاً على كافة الموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية والأمنية التعامل مع الصفحات الإخبارية التابعة لدولة الاحتلال.