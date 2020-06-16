شؤون فلسطينية

فلسطين تستعد لمواجهة موجة ثانية من جائحة (كورونا)

فلسطين تستعد لمواجهة موجة ثانية من جائحة (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أن وزارة الصحة، تستعد لمواجهة موجة ثانية متوقعة من جائحة (كورونا)، في حال استمرت أعداد الإصابات بالفيروس بالارتفاع.

وأضافت وزيرة الصحة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته لأركان الوزارة، أن طواقم الوزارة ولجنة الوبائيات تبحث الوضع الوبائي الحالي في فلسطين والسيناريوهات المحتملة، وذلك مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات بفيروس (كورونا).

وأشارت عبر الصفحة الرسمية للوزارة، إلى أن التزام المواطنين بالبروتوكولات الصحية، وإجراءات السلامة والوقاية، سيجنب بلادنا الدخول في موجة ثانية للفيروس، مناشدة الجمهور بأهمية أخذ الأمور بجدية، والتقيد التام بما يصدر عن وزارة الصحة وجهات الاختصاص؛ لحماية أنفسهم وعائلاتهم، مجددة التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ولبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات قدر الإمكان، مع ضرورة التزام كافة المحلات التجارية والنوادي ومحلات الحلاقة وكافة المنشآت والوزارات والهيئات العامة والخاصة، بالإجراءات الوقائية، تحت طائلة المسؤولية.

وتابعت أن تسع محافظات، كانت خالية من الإصابات النشطة بفيروس (كورونا)، لكن هذا الرقم انخفض إلى 4 محافظات، خالية من الإصابات النشطة.

وأوضحت، أن 6 مختبرات حكومية، تجري حالياً فحوصات فيروس (كورونا) منها 5 في المحافظات الشمالية، ومختبر في المحافظات الجنوبية، والعمل جارٍ على زيادة عددها، وتشغيل مختبر في محافظة أريحا والأغوار، ومختبر آخر في محافظة طولكرم.

وسجلت فلسطين حتى اليوم 690 إصابة بفيروس (كورونا)، بينها 324 في محافظة القدس، و294 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 115 حالة، منها 27 في محافظة القدس، وإصابة في بيت لحم، 38 في الخليل، 16 في قلقيلية، وإصابة في طولكرم، و4 في جنين، وإصابتان في أريحا.

وبلغ عدد حالات الشفاء 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 82.6% من مجمل الإصابات في فلسطين.

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