خريشة: مجلس حقوق الإنسان ناقش البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان بفلسطين

وأوضح خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، أن المتحدثين في هذه الجلسة، التي جاءت استكمالاً للدورة الثالثة والأربعين للمجلس، التي كانت توقفت بسبب جائحة (كورونا)، أكدوا على عدم شرعية الاستيطان، ودانوا استمرار انتهاكات الاحتلال، ورفضوا الإعلانات الإسرائيلية المتكررة لضم الأرض الفلسطينية.



وأعلن مندوب فلسطين، أنه سيتم التصويت يوم الجمعة المقبل على 4 مشاريع قرارات خاصة بفلسطين، وتتحدث عن المساءلة والمحاسبة، وحق تقرير المصير والاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية، معرباً عن أمله بأن يتم التصويت لصالحها.





وأشار خريشة إلى أنه ولأول مرة، سيتم عقد جلسة خاصة حول التمييز العنصري ضد السود في أمريكا، وسيتم طرح مشروع قرار لتبنيه من مجلس حقوق الإنسان.

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين الدائم في جنيف، والمؤسسات الدولية الأخرى في سويسرا، إبراهيم خريشة: إنه تم خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، التي عقدت أمس، مناقشة البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين.