الاتحاد الأوروبي يُؤكد لأمريكا أن الضم مخالف للقانون الدولي ومرفوض من قبلهم



وأضاف الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أبلغوا بومبيو بضرورة ممارسة ضغوط على حكومة الاحتلال؛ للتراجع عن التصرفات أحادية الجانب، والتراجع عن الضم، لأنه يؤثر على عملية السلام برمتها وينهي حل الدولتين.



وأشار الفرا إلى بيان وزير خارجية لوكسمبورغ، والذي تضمن تأكيداً على ضرورة منع حكومة الاحتلال من الضم، مضيفاً أن وزراء خارجية الاتحاد، أكدوا أنهم لن يقفوا صامتين إزاء ذلك، وأنه في حال إقدام حكومة الاحتلال على الضم، فإن بلادهم ستعترف بالدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.



وفيما يتعلق باجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، أكد السفير الفرا، أن المجموعة العربية، طالبت في الاجتماع التمهيدي، الذي عقد الأسبوع الماضي، أن يتم إدراج القضية الفلسطينية على جدول الاجتماع الموسع، الذي سيعقد الخميس المقبل.





لافتاً إلى أن رسالة المجموعة العربية، تؤكد على رفض الضم وضرورة اتخاذ إجراءات واضحة ضد إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، يوم أمس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل، ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحديدا قضية الضم، ونقلوا رسالة لبومبيو، مفادها أن الضم مخالف للقانون الدولي، ومرفوض من قبل الاتحاد.