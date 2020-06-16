محافظ الخليل: الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) بالمحافظة 37 حالة



وأوضح البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن الاثنتي عشرة إصابة، التي سجلت أمس، جاءت بسبب مخالطتهم لمصابين من الدرجة الأولى، بعد أن تم أخد عينات منهم، مشيراً إلى أن نتائج 50 عينة، أخذت من مخالطي المصابين

في محاكم الخليل وحلحول وبيت لحم، ظهرت جميعها سلبية أي غير مصابة بالفيروس.



وأكد، أن الوضع في الخليل، ما زال تحت السيطرة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، حسب البروتوكولات

المعمول بها، وجرى إغلاق المناطق المصابة لحصر المخالطين، وإعطاء فرصة للطب الوقائي للقيام بعمله.



ودعا المحافظ البكري المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات

السلامة العامة، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحق من لا يلتزم، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية، تتابع عن كثب التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وشروط السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ الخليل، جبرين البكري، أن عدد الإصابات النشطة في الخليل هو 37 إصابة، موزعة ما بين السموع والظاهرية ودورا ومدينة الخليل وبني نعيم.