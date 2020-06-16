وزير الزراعة: رئيس الوزراء سيُعلن الأسبوع المقبل عن خطة العنقود الزراعي بالأغوار



وأعلن العطاري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء، سيعلن الأسبوع القادم عن خطة العنقود الزراعي في الأغوار، والتي وضعت منذ شباط/ فبراير الماضي، وتأخر إطلاقها بسبب جائحة (كورونا)، وتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص، موضحاً أن الخطة، تعتمد على تطوير المصادر الطبيعية ومصادر المياه، واستصلاح الأراضي وزراعتها، وشق الطرق، وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين، ودعم المنتج

الفلسطيني، في سبيل الانفكاك عن السوق الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الزراعة، رياض العطاري: إن الحكومة، ستطلع على نتائج اللجنة المشكلة حول تقديم رزمة حوافز للمزارعين في الأغوار خلال الأسبوع المقبل، لها علاقة بتسهيلات مالية وضريبية، وحوافز للسكن والعمل والاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتقديم الخدمات اليومية للمزارعين، إضافة لدعمهم وتعويضهم.