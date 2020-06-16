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"جمعية المستهلك" تدعو لمكافحة زيوت المركبات المغشوشة

"جمعية المستهلك" تدعو لمكافحة زيوت المركبات المغشوشة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم، من خلال مبادرتها "منا والنا" لدعم المنتجات الفلسطينية، جولة في شركة الزيوت المعدنية في الخليل، المصنع الوحيد لصناعة الزيوت المعدنية على مستوى الوطن.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التي تنظمها الجمعية للشركات والمصانع والمزارع الفلسطينية؛ للتواصل بين المستهلك والصناعة، وحث المستهلك والتاجر على دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية.

وقال صلاح هنية، رئيس الجمعية، أنه بات ملحاً إعادة التأكيد من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الوزارات والهيئات الحكومية غير الوزارية، بمنح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية المطابقة للمواصفات في العطاءات والمشتريات الحكومية، حتى لو ارتفع سعرها 15% عن غيرها من المنتجات، لإتاحة المجال أمام منتجاتنا في السوق، ورفع قدرتها التنافسية.

وأضاف ناقشنا مع إدارة الشركة، المشاكل التي تعترض الزيوت المعدنية الفلسطينية، وقضايا تنظيم السوق من حيث تواجد أصناف وأسماء تجارية لزيوت معدنية مستوردة أو معاد تكريرها للاستخدام، الأمر الذي يضر بمحركات المركبات، واتفقنا على توعية المستهلك الفلسطيني لأهمية الزيوت وجودتها للمركبات، والتعاون مع الغرف التجارية من أجل توعية التجار بهذا الاتجاه وعدم استخدام زيوت غير مطابقة، وتشديد الرقابة واتخاذ المقتضى القانوني، ودعوة الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية إلى العمل مع الوزارات والهيئات غير الوزارية والبلديات من أجل اعتماد المنتج الفلسطيني المطابق للمواصفة.

ودعا هنية البلديات إلى ضرورة اعتماد الزيوت المعدنية الفلسطينية، كونها جهات مدعوة لدعم المنتجات الفلسطينية والتعميم من المجالس البلدية إلى اقسام المشتريات وقسم الحركة والكراجات في كل بلدية بضرورة اعتماد هذه المنتج، وضرورة قيام الشركات الفلسطينية باعتماده لشاحناتهم ومركباتهم وقطاع الكسارات ومصانع الباطون لشاحناتهم من باب التكاملية بين القطاع الخاص الفلسطيني، حيث تعتمد شركة الزيوت المعدنية عبوات البلاستيك والكرتون والتنك والليبل من مصادر فلسطينية.

من جهته، قال أجود العسود، مدير عام الشركة: إننا نعمل ضمن المواصفات الفلسطينية، ونحرص على سلامة المركبات والشاحنات والمعدات، ونحرص على محطات غيار الزيوت والتشحيم، بحيث يقدمون منتجاً أصلياً مطابقاً للمواصفة، يحافظ على المركبات، فيما نحن الشركة الوحيدة التي تصنع الزيوت المعدنية، وحاصلين على شهادة الجودة الأميركية والأوروبية 90001 إيزو.

وأضاف أنجزنا مع مؤسسة المواصفات والمقاييس  الفلسطيني اعتمادا على التوصيف العالمي للمعهد الأميركي للبترول واتحاد مصنعي المركبات في العالم، ولدينا اعتماد من مرسيدس بنز وكوماتسوا اليابانية.

وأشار سامي الرمحي، عضو جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة، إلى أن بيع الزيوت المغشوشة صناعياً سواء مكررة ومحسنة المظهر ولا تصلح للمركبات، مما يؤدي لترسيبات داخل المحرك تضر به.

وأضاف الرمحي اننا خلال الجولة رصدنا العقبات التي تواجه هذا القطاع الصناعي، الذي يتعرض لمنافسة غير عادلة، الأمر الذي يتطلب تنظيم السوق الداخلي، ومكافحة الزيوت المغشوشة، وحث المؤسسات الفلسطينية على ضرورة اعتماد المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية.

ودعا علاء دعاس، عضو جمعية حماية المستهلك في المحافظة إلى ضرورة مطابقة الزيوت المباعة في السوق الفلسطيني مع المواصفة الفلسطينية، رقم م. ف 800 لعام 2005 والخاصة بحركات الاحتراق الداخلي، وضرورة سحب عينات من الزيوت الموجودة في السوق، وفحصها لطمأنة المستهلك على سلامة مركبته.

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