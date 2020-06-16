أمجد غانم: الحكومة خصصت أموالاً لدعم المشاريع وفتح آفاق الاستثمار بالأغوار

وأضاف غانم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة، اتخذت مجموعة من القرارات خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بالأمس، منها المبادرات التطويرية لدعم الأغوار في كل المناطق المهددة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعلن خلال الشهر الجاري عن حزمة من المشاريع المخصصة لدعم المواطنين بالأغوار، وتعزيز صمودهم.



رام الله - دنيا الوطنقال أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور أمجد غانم: إن الحكومة، خصصت جزءاً من أموال المانحين، والخزينة العامة؛ لدعم المشاريع، وفتح آفاق الاستثمار بالأغوار، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.