أمجد غانم: الحكومة خصصت أموالاً لدعم المشاريع وفتح آفاق الاستثمار بالأغوار
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور أمجد غانم: إن الحكومة، خصصت جزءاً من أموال المانحين، والخزينة العامة؛ لدعم المشاريع، وفتح آفاق الاستثمار بالأغوار، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.
قال أمين عام مجلس الوزراء، الدكتور أمجد غانم: إن الحكومة، خصصت جزءاً من أموال المانحين، والخزينة العامة؛ لدعم المشاريع، وفتح آفاق الاستثمار بالأغوار، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.
وأضاف غانم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء: إن الحكومة، اتخذت مجموعة من القرارات خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بالأمس، منها المبادرات التطويرية لدعم الأغوار في كل المناطق المهددة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيعلن خلال الشهر الجاري عن حزمة من المشاريع المخصصة لدعم المواطنين بالأغوار، وتعزيز صمودهم.
التعليقات