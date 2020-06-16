الاقتصاد بغزة تُحرر 72 محضر ضبط وإتلاف خلال جولات تفتيشية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بمحافظات قطاع غزة.
نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بمحافظات قطاع غزة.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير إعلامي، أصدرته اليوم: إن طواقم حماية المستهلك، نفذت خلال اليومين الماضيين 323 جولة وزيارة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال والمراكز التجارية.
وأوضح التقرير، أنه تم تحرير 24 محضر ضبط، و48 محضر إتلاف لبضائع ومنتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة قامت بسحب 16 عينة للفحص المخبري؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية قبل تداولها في الأسواق والمحلات التجارية، وتم تحرير 3 محاضر تحفظ لبعص السلع والمنتجات الغذائية.
الإدارة العامة للمعابر
وقامت طواقم الوزارة بـ (معبر كرم أبو سالم) خلال التفتيش والمتابعة على البضائع الواردة عبر المعبر، بتحرير 14 محضر ضبط، لعدد من السلع والبضائع الواردة، وبلغت الكميات المضبوطة 75 طناً، وتحرير 14 محضر تحفظ، وبلغت الكميات المتحفظ عليها 120 طناً.
وتقوم طواقم الوزارة في المعبر، بمتابعة إدخال السلع والبضائع والتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء، وتعمل على تعقيم كافة السلع الواردة في إطار إجراءات الأمن والسلامة.
دائرة الموازين والمكاييل
ونظمت طواقم التفتيش بدائرة الموازين والمكاييل، التابعة للوزارة جولة مشتركة مع دائرة الصناعة بالوزارة، وجهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
وتأتي هذه الجولة، لفحص ومعايرة شاحنات نقل الوقود، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط الأمن والسلامة، ومدي التزام أصحاب شاحنات الوقود بتعليمات الوزارة والجهات ذات الاختصاص.
وتم خلال اليومين الماضيين، زيارة العديد من محطات تعبئة الوقود في إطار الرقابة على المحطات؛ للتأكد من مدي التزام أصحابها بشروط الأمن والسلامة المطلوبة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وضبط ومعايرة مضخات التعبئة لحماية المواطن من أي غش أو تلاعب بالأسعار.
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