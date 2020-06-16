الاقتصاد بغزة تُحرر 72 محضر ضبط وإتلاف خلال جولات تفتيشية

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في تقرير إعلامي، أصدرته اليوم: إن طواقم حماية المستهلك، نفذت خلال اليومين الماضيين 323 جولة وزيارة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال والمراكز التجارية.









وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة قامت بسحب 16 عينة للفحص المخبري؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية قبل تداولها في الأسواق والمحلات التجارية، وتم تحرير 3 محاضر تحفظ لبعص السلع والمنتجات الغذائية.





الإدارة العامة للمعابر





وقامت طواقم الوزارة بـ (معبر كرم أبو سالم) خلال التفتيش والمتابعة على البضائع الواردة عبر المعبر، بتحرير 14 محضر ضبط، لعدد من السلع والبضائع الواردة، وبلغت الكميات المضبوطة 75 طناً، وتحرير 14 محضر تحفظ، وبلغت الكميات المتحفظ عليها 120 طناً.





وتقوم طواقم الوزارة في المعبر، بمتابعة إدخال السلع والبضائع والتأكد من تواريخ الإنتاج والانتهاء، وتعمل على تعقيم كافة السلع الواردة في إطار إجراءات الأمن والسلامة.





وأوضح التقرير، أنه تم تحرير 24 محضر ضبط، و48 محضر إتلاف لبضائع ومنتجات ومواد غذائية منتهية الصلاحية.دائرة الموازين والمكاييل