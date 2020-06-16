الكيلة: إنذارات نهائية لمئات المرافق والمحال التجارية للتقيد بالإجراءات الصحية

وزيرة الصحة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن الطواقم الصحية، قد سلمت يوم أمس المئات من المرافق والمحال التجارية إنذارات نهائية، تطالبهم بالتقيد بالإجراءات الصحية، وذلك خلال جولات قامت بها إلى هذه المحال، مبينة أنه سيتم اليوم الإعلان عن إغلاق أي مؤسسة غير ملتزمة.



ودعت الكيلة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية وبروتوكولات وزارة الصحة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم ومجتمعهم، وتفادياً لفرض عقوبات عليهم، ولتجاوز هذه الأزمة، وعدم العودة إلى المربع الأول.



وحول تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة طولكرم صباح اليوم، ليرتفع العدد إلى 14 خلال 24 ساعة، قالت وزيرة الصحة: إن طواقم الطب الوقائي، تقوم بأخذ العينات من المخالطين للإصابة الجديدة.



وأشارت إلى أنه جرى بالأمس أخذ 1300 عينة للفحص من الخليل وبيت لحم، لمخالطي المصابين، مبينة أن وزارة الصحة، أوعزت باستمرار إغلاق المناطق المصابة فقط، مع ضرورة تقيد باقي المحافظات بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأعلنت، أن الطب الوقائي، يقوم أيضاً بأخذ عينات عشوائية من المرافق الصحية؛ للتأكد من صحة وسلامة الكوادر الطبية العاملة، ومن ثم الانطلاق لأخذ عينات عشوائية من العاملين في المؤسسة الأمنية، بعد أخذ الإذن من رئيس الوزراء لذلك، من أجل حماية الكادر الأمني.