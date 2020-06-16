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الثالثة اليوم.. الخارجية تُعلن عن وفاة فلسطيني في مصر جراء (كورونا)

الثالثة اليوم.. الخارجية تُعلن عن وفاة فلسطيني في مصر جراء (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في جمهورية مصر العربية.

وأفادت الخارجية وفق تغريدة عبر (تويتر): أن حالة الوفاة، تعود للمواطن كامل محمد عوض شنتف (82 عامًا)، بسبب فيروس (كورونا).

وأعلنت الخارجية في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.

وأفادت الخارجية، أن الوفيتين تعودان للمواطنين رضوان عبد الله سعيد الحرتاني (62) عاماً، والمواطنة فاطمة صالح عبد الرحمن الحرتاني (85) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أفادت، يوم أمس الاثنين، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن المواطنين زياد محمد إبراهيم تنيرة (74 عاماً)، وهويدة سليم الأخرس (58 عاماً)، وهاشم سعيد الطاهر (60 عاماً)، توفوا جميعاً، بسبب فيروس (كورونا).

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