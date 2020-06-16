56 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين المقدسيين خلال النصف الأول من عام 2020

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رام الله - دنيا الوطن

وثقت لجنة دعم الصحفيين على مدار نصف العام الحالي 2020، مزيداً من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين يعملون في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.



وأكد اللجنة خلال تقرير لها اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، أن الصحفيين طيلة تلك الفترة كانوا عرضة للاستهداف المباشر، بما في ذلك الضرب وإطلاق النار والاحتجاز التعسفي والاقتحام لمنازلهم، والمنع من العمل أو التصوير في مدينة القدس، والاعتقال والاستدعاء والتحقيق معهم والابعاد عن مدينة القدس المحتلة، ومصادرة المعدات الصحفية، وغيرها من التهديدات المباشرة والمضايقات المستمرة.



وأظهر تقرير لجنة دعم الصحفيين منذ بداية العام 2020، أكثر من (56) انتهاكاً خاصا للإعلاميين والصحفيين والصحفيات المقدسيين وفي أكناف الأراضي المدينة المقدسة، منها(4) حالات ابعاد، لكل من الصحفيين عنان نجيب، سندس عويس، امجد عرفة، عبد الكريم درويش، و(7) حالات اعتقال واحتجاز، و(14) حالة استدعاء.



كما سجل التقرير حالات منع من العمل من بينهم تجديد منع عمل مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة وعمل طواقمه من العمل في مدينة القدس، واجبار عدد(6) حالات على دفع غرامة مالية ومصادرة عدد(4) من الأجهزة والمعدات وبطاقات صحفية، وتسجيل( 6) حالات اقتحام لمنازل الصحفيين، في حين أصدرت محاكم الاحتلال حكم(1) على الصحافية المقدسية المعتقلة ميس أبو غوش، كذلك استهداف وضرب وتهديد عدد(6).