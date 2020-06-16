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دولي

الجيش الصيني يُعلن تكبده خسائر في اشتباك حدودي مع الهند

الجيش الصيني يُعلن تكبده خسائر في اشتباك حدودي مع الهند
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام صينية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الصيني، تكبد خسائر في اشتباك حدودي مع جنود هنود، أمس الاثنين.

وقال رئيس تحرير صحيفة (جلوبال تايمز) الصينية، وفق ما نقله (المصري اليوم): إن الجيش الصيني، تكبد خسائر في اشتباك حدودي مع جنود هنود.

وقال هو شي جين في تغريده "بناء على ما أعرفه، عانى الجانب الصيني أيضاً من إصابات في اشتباك وادي غالوان"، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وكان الجيش الهندي، أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل ضابط وجنديين في صفوفه، جراء اشتباك مع جنود صينيين في وادي غالوان، على طول الحدود بين البلدين.

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