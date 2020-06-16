الصحة الإسرائيلية: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، منذ مساء أمس، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 19,338، بينما كان هذا العدد مساء أمس 19,237، تماثل 15,401 منهم للشفاء.



وحسب بيانات اليوم، فإن عدد المصابين الحاليين بالفيروس 3,598، بينهم 3,517 بحالة طفيفة، 45 بحالة متوسطة، 36 بحالة خطيرة و27 مريضاً يخضعون للتنفس الاصطناعي.