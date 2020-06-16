نتنياهو يوقع مذكرات تفاهم مع نظيره اليوناني



وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، وفق ما ترجمه (عكا) للشؤون الإسرائيلية، أن نتنياهو، اجتمع مع ميتسوتاكيس في فندق والدورف أستوريا في القدس.





وأوضحت، أنه وقع معه ثلاث مذكرات تفاهم، في مجالات الإنترنت والزراعة والسياحة.





وبعد الاجتماع، قال نتنياهو: إن اللقاء، "يعكس نضالنا الناجح ضد (كورونا) وعلاقتنا الرائعة".

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنظيره اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لإسرائيل، التي ستمتد لأيام.