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مجدلاني: الوزارة مستمرة بتقديم خدماتها للأسر المنكشفة جراء جائحة (كورونا)

مجدلاني: الوزارة مستمرة بتقديم خدماتها للأسر المنكشفة جراء جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، على ضرورة اتباع إجراءات السلامة المهنية للعاملين في مديريات التنمية الاجتماعية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، بضرورة ذلك خوفاً من تفشي فيروس (كورونا).

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري لمدراء مديريات التنمية الاجتماعية، الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، صباح اليوم، بحضور وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكلاء المساعدون، أنور حمام، ود. صباح الشرشير، وأمين عنابي، ومدير عام مكتب الوزير، تغريد كشك.  

ودعا مجدلاني، مدراء المديريات إلى ضرورة اتخاذ موظفي المديريات، كافة إجراءات السلامة المهنية، أثناء التعاطي مع القضايا، وضرورة رفع منسوب الوعي لدى المواطنين، انطلاقاً من دور الحماية والرعاية الاجتماعية المنوط بالوزارة؛ للحد من انتشار الفيروس. 

وأكد وزير التنمية الاجتماعية، ان الوزارة أولت أهمية خاصة لقطاع غزة، حيث ذهب ما يقارب 70% من المساعدات النقدية والمساعدات الغذائية والصحية للمواطنين في القطاع المحاصر، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للقيادة الفلسطينية، والحكومة ووزارة التنمية، تجاه أهلنا في القطاع. 

وأجمل وزير التنمية الاجتماعية، أبرز التدخلات التي قدمتها الوزارة خلال فترة الجائحة، والتي تم حشدها من خلال شبكة العلاقات المحلية والدولية والإقليمية، إضافة للعلاقات مع القطاع الخاص ما مكن الوزارة من تقديم المساعدات لمربيات دور الحضانات والنساء المعنفات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرهم من الأسر المنكشفة، جراء توقف عجلة الاقتصاد.

وشكر مجدلاني، القطاع الخاص الفلسطيني على مساهماته خلال فترة الجائحة، كما شكر المجتمع المحلي في المحافظات، والذي أسهم من خلال المبادرات الخلاقة والكريمة، بمساعدة الأسر المنكشفة. 

وأثنى مجدلاني على الجهد الكبير، الذي بذله موظفو المديريات، خلال فترة الجائحة، وفتحت مديريات التنمية أبوابها للمستفيدين طيلة فترة الطوارئ.  

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