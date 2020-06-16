حماس: تصريحات غرينبلات هذيان سياسي بعد فشله بتحقيق مهامه بتمرير (صفقة القرن)

المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع: تصريحات غرينبلات، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي، بأن الضفة ليست أرضاً فلسطينية، بل أرض متنازع عليها، وضمها لا يتعارض مع القانون، تمثل هذياناً سياسياً، بعد استقالته، وفشله في تحقيق مهامه بتمرير (صفقة القرن).



وأضاف القانوع: "هذه التصريحات لا رصيد لها، وبدون أي قيمة، ولا تمثل إلا وقاحة متجددة لغرينبلات في عداء شعبنا، والتحريض عليه، وهي سياسة فاشلة في تزييف الوقائع والتاريخ".



وأكد على أن كل محاولات تغيير الحقائق، وتزوير التاريخ، لن تنجح في فرض سيطرة الاحتلال على أرضنا الفلسطينية، فشعبنا الفلسطيني، هو صاحب الحق والتاريخ فيها، وسيواصل ثورته ضد المحتل، حتى كنسه من كل أراضينا المحتلة.



وكان المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد قال أمس الاثنين: إنه يعارض بشدة استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية"، الذي يطلق على مناطق الضفة الغربية المحتلة.



وعدّ غرينبلات، في مقالة خص بها صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، أن الضفة الغربية "ليست أرضًا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات، ومحاولة التوصل إلى تسوية معًا ومباشرةً".



ورأى، أن "عملية الضم لا تعارض القانون، وأن قرار التحرك باتجاه تنفيذها، يجب أن يُتخذ من الحكومة الإسرائيلية، التي قال إنها منتخبة ديمقراطيًّا".