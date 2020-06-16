الأوقاف تفتتح مسجد الخليل شرق الزيتون بمحافظة غزة





بدوره، أكد سالم علي أهمية إعمار المساجد؛ لتحقيق هدف ورسالة المسجد، في إعداد القادة والذاكرين والموحدين والمؤمنين، الذين يدافعون عن كرامة الأمة، منوهًا إلى أن المساجد تسهم في التربية الإيمانية والسلوكية.





وثمن سالم جهود وزارة الوقاف، والمتبرعين الكرام، ولجنة الإعمار، وأهل الحي، على دورهم الكبير في دعم المسجد؛ ليخرج بهذه الصورة، داعيًا في الوقت ذاته، الخيرين من داخل فلسطين وخارجها إلي المزيد من البذل والعطاء؛ لإعادة إعمار باقي المساجد، التي دمرها الاحتلال.

غزة، ولجنة الإعمار، وقيادات مجتمعية وفصائلية، ولفيف من العلماء والدعاة، وأهالي الحي.