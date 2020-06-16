"الأوقاف" تستعد لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ



واستعرض مدير أوقاف غزة، الدكتور محمد سالم، سبل وآليات تنفيذ المبادرة، منوهًا إلى أن المبادرة، سيتم تنفيذها من قبل متطوعين من جهات مجتمعية متعددة، وعائلات المنطقة، داعياً إلى التكاتف والمشاركة الفاعلة لإنجاح المبادرة، تعظيماً لحرمة المقابر، واكراماً للأموات.



وثمن سالم جهود الجهات المجتمعية، في إنجاح مبادرة تنظيف مقبرة الشيخ رضوان، مقدماً الشكر الجزيل للمبادرين والمتطوعين والمشرفين والداعمين.

رام الله - دنيا الوطنتستعد مديرية أوقاف غزة، لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ بحي التفاح الشرقي بالمحافظة، يوم السبت المقبل، بمشاركة مؤسسات رسمية وأهلية، وذلك خلال لقاء عقدته المديرية لبحث المبادرة مع ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ومركز المشروع الشبابي الخيري، ولجنة حي التفاح الشرقي وبلدية غزة.