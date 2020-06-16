أطلق من قطاع غزة الليلة.. الجيش الإسرائيلي يَعثر على صاروخ لم ينفجر بأشكول





وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن خبراء الهندسة في الجيش، قاموا بضبط الصاروخ، الذي لم ينفجر، استعداداً لتفجيره وإتلافه.











رام الله - دنيا الوطنزعم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه عثر على صاروخ، لم ينفجر، أطلق من قطاع غزة الليلة الماضية، وسقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (أشكول).