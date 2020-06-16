أطلق من قطاع غزة الليلة.. الجيش الإسرائيلي يَعثر على صاروخ لم ينفجر بأشكول
رام الله - دنيا الوطن
زعم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه عثر على صاروخ، لم ينفجر، أطلق من قطاع غزة الليلة الماضية، وسقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (أشكول).
زعم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه عثر على صاروخ، لم ينفجر، أطلق من قطاع غزة الليلة الماضية، وسقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة (أشكول).
وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن خبراء الهندسة في الجيش، قاموا بضبط الصاروخ، الذي لم ينفجر، استعداداً لتفجيره وإتلافه.
التعليقات