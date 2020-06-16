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دولي

الصين تحث الولايات المتحدة على وقف الاستفزازات

رام الله - دنيا الوطن
حث المتحدث باسم وزارة الدفاع
الصينية رن قوه تشيانغ اليوم (الاثنين)، الجانب الأمريكي على وقف جميع الأعمال الاستفزازية ضد سيادة الصين ووحدة أراضيها.

أدلى رن بهذه التصريحات عندما طُلب منه التعليق على تحليق
طائرة عسكرية أمريكية فوق تايوان الأسبوع الماضي.

وقال إن تحليق طائرة عسكرية أمريكية فوق الأراضي الصينية
دون إذن الصين ينتهك بشكل خطير سيادة الصين الإقليمية ويقوّض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. "إنه تصرف خاطئ وخطير للغاية".

وحث المتحدث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ "صين
واحدة" والبيانات الصينية-الأمريكية المشتركة الثلاثة، مشيرا إلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين.

واختتم المتحدث بقوله إن جيش التحرير الشعبي الصيني لديه
الإرادة والثقة والقدرة على حماية سيادة الصين الوطنية وسلامة أراضيها، وحماية المصالح المشتركة للمواطنين على جانبي مضيق تايوان، وحماية السلام والاستقرار عبر المضيق، وإحباط أي محاولة لخلق ما يسمى "صين واحدة وتايوان واحدة".

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