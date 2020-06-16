صحة غزة: استئناف إجراء عمليات الشريان السباتي في مستشفى الأندونيسي





وأوضح د. إبراهيم رمضان، أخصائى جراحية الأوعية الدموية بالمستشفى، أنه تم إجراء أول عملية اليوم، لمريضة ستينية، كانت تعانى من قلة التروية الدموية للدماغ، وضعف فى الأطراف.





وأفاد رمضان، خلال لقاء إعلامي، أنه وبعد الفحوصات الطبية وإجراء الصور المقطعية، تبين أن المريضة، تعانى من تضيق فى الشريان السباتى جهة اليسار بنسبة 90%، ومن جهة اليمين بنسبة 80%، حيث أجريت العملية لها من الجهة اليسرى بنجاح، والتي صنفت من العمليات الكبرى، حيث كانت سابقاً تحول للعلاج بالخارج.





وأعرب رمضان عن استعداده والفريق الطبى بجراحة الأوعية الدموية الكامل، لإجراء العمليات الجراحية على الشريان السباتي للمرضى داخل المستشفى، وبمستوى عالٍ من المهارة والخبرة الكافية، وبالإمكانات المتوفرة.





وقدم د. رمضان الذى أجرى العملية، شكره للطاقم المشارك في إجرائها، والذي ضم كلاً من: د. حسن المقيد، استشاري جراحة الأوعية الدموية، و د. عبد الله قنيطة، أخصائي جراحة الأوعية، ود. مدحت أبو طبجة، رئيس قسم التخدير، وإياد أبو جاسر، من تمريض العمليات.

رام الله - دنيا الوطناستأنف مستشفى الأندونيسي، إجراء العمليات الجراحية على الشريان السباتي، بعد توقف دام لفترة.