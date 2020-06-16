وزارة التعليم بغزة تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث

كما تم التأكيد أهمية توثيق أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس التابعة للوكالة إلى المدارس الحكومية، وبالعكس، وتوحيد العمل بصحيفة الطالب الصحية للصف الأول الأساسي ما بين وزارة التربية والتعليم، ووكالة الغوث، فيما يضمن سلامة الإجراءات التي تخص الطالب عند التحاقه بالمدرسة.



و تم الاتفاق على أهمية استمرار التعاون المشترك في مجمل القضايا، بما يعود على استمرار تطوير العملية التعليمية، وتقديم الخدمة لطلبتنا.



رام الله - دنيا الوطنعقدت الإدارة العامة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، لقاًء مع إدارة تعليم وكالة الغوث لمناقشة عدة قضايا تعليمية.وحضر اللقاء، من التعليم الدكتور محمد صيام، مدير عام التعليم العام، وفاطمة الخالدي، مدير دائرة التعليم الخاص، وإيمان عبيد، رئيس قسم متابعة التعليم بالوكالة، وفادي الأشقر، رئيس قسم المدارس الخاصة، ومن وكالة الغوث، رأفت الهباش مدير منطقة شرق غزة التعليمية.وتم خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقة والتعاون المشترك بين الوزارة ووكالة الغوث في عدة قضايا منها: الشؤون التعليمية، وجرى التطرق لآلية انتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس التابعة للوكالة، وتعميم نماذج القبول والانتقال، وتوثيقها بالمديرية والمنطقة التعليمية بالوكالة، عند انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى.