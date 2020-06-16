بتكلفة (400) ألف دولار.. رئيس بلدية رفح يكشف تفاصيل (كورنيش رفح) البحري

بحر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

عقب رئيس بلدية رفح، الدكتور أنور الشاعر، اليوم الثلاثاء، على ما تم نشره أمس الاثنين، على وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص مشروع كورنيش رفح البحري.



وقال الشاعر في تصريح مقتضب: إن بلدية رفح، تعمل على تطوير ساحل المدينة وتنظيمه، بمشاريع إضاءة، وممرات مشاة، ومواقف للسيارات، وكورنيش بحري، بتكلفة مالية تقدر بـ (400 ألف دولار).