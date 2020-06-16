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السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة، بين السودان وإثيوبيا ومصر هو أكثر الجوانب، التي تم التوافق حولها بنسبة تصل إلى حوالى 95%.

وأشار الوزير، وفق (أخبار السودان) إلى أن الجوانب الفنية تتعلق بعمليات ملء خزان السد أثناء السنين العادية، وأثناء السنين الجافة، مبيناً أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية، عدا التفاصيل الصغيرة.

وأوضح أن عدد سنوات الملء لم تُحدد خلال المفاوضات، وأنها خاضعة لكمية تدفق المياه خلال السنة، وهو ما يحدد السنوات والمدة التي سيتم فيها الملء.

وأشار إلى أن الدراسات والآثار البيئية في المستقبل، تم تضمينها في وثائق المفاوضات.

وأضاف الوزير في رده على تساؤلات الصحفيين، عقب الاجتماع مساء الاثنين، أن وجود ممثلين من جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوربي، كان لهم دور رقابي فقط، ولم يلعبوا أي دور آخر.

وتابع قائلاً: إن السودان اقترح رفع التفاوض إلى مستوى رؤساء الوزراء، في حال لم يتم التوصل لتوافق، مبيناً أن دولتي إثيوبيا ومصر، فضلتا تمديد الزمن ومواصلة التفاوض إلى اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الري السوداني: إنه سيتم تقييم مجمل التفاوض في اجتماع الثلاثاء، وإذا ما تم تقارب، فستتواصل المفاوضات إلى نهايتها، وفي حال تباعدت المواقف، فسيرفع الأمر إلى رؤساء الوزراء.

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