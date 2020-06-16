التنمية الاجتماعية: الأيتام أولى أولويات اهتمامنا بظل جائحة (كورونا)

أصدرت الإدارة العامة للرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية، تقريراً تفصيلاً حول التدخلات، التي أنجزتها الإدارة خلال فترة جائحة تفشي فيروس (كورونا)، والتي استفادت منها العديد من الأسر والفئات المهمشة، وأبرزها الأيتام، بالإضافة لمتابعة جزء من احتياجات نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذلك احتياجات طلاب مراكز تأهيل الفتيات والشبيبة.







وأشارت إلى أن الوزارة، وضعت في رأس اهتمامها توفير الاحتياجات الاساسية والضرورية للفئات الأكثر هشاشة وانكشافاً، وخصوصاً الأيتام وأسرهم، عبر حشد طاقات العديد من المؤسسات الإغاثية والتنموية والاجتماعية لخدمة هذه الفئة، وفي هذا الإطار، تأتي رزمة التدخلات التي قدمت بها الإغاثة الاسلامية فرنسا، والتي وفرت نحو 1330 طرداً غذائياً وصحياً للأيتام المكفولين المسجلين بكافة المحافظات، إضافة لعدد من الأسر الفقيرة، التي احتاجت تدخلاً طارئاً وعاجلاً، خصوصاً وأن شريحة الأيتام وأسرهم، تعد من أكثر الفئات تضرراً، جراء الإغلاق بسبب جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنوفي هذا السياق، أكدت أن الوزارة، عملت كذلك على توفير طرود صحية، واحتياجات شخصية للنساء في كافة مراكز التأهيل والإصلاح بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، خصوصاً مؤسسة (وافا) للتنمية، وقطر الخيرية.وأضافت، أن الوزارة ووفقا لحالة الطوارئ التي مرت بها البلاد، قامت بإغلاق مراكز تأهيل الشبيبة والفتيات حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين، وصرفت الوزارة الدفعة الثانية المستحقة للطلاب خريجي المراكز، كما وقامت الإدارة العامة للرعاية بتفريغ جزء من الكادر العامل في المراكز؛ للتطوع ضمن لجان الطوارئ العاملة في معظم المحافظات لإجراء التدخلات اللازمة مع المواطنين، وتوزيع الطرود الغذائية، للأسر التي تأثرت جراء جائحة فيروس (كورونا).وأردفت: " قامت طواقم العمل، والتي تم توزيعها على مختلف المناطق في المحافظات على شكل لجان طوارئ بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والمجالس المحلية والبلدية ولجان الخدمات بايصال الطرود للأسر المستحقة من الأيتام والأسر الفقيرة إلى منازلهم، مع مراعاة كافة شروط وإجراءات السلامة".