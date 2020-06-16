عاجل

  • نتنياهو يوقع مذكرات تفاهم مع نظيره اليوناني

  • مالية غزة: صرف حقوق الغير-مدني وعسكري- عن شهر 5/2020 وذلك غدا الاربعاء عبر البريد

شؤون فلسطينية

فتحي حماد يَنفي حديثه حول جهوزية (حماس) لاستلام الضفة بعد انهيار السلطة

فتحي حماد يَنفي حديثه حول جهوزية (حماس) لاستلام الضفة بعد انهيار السلطة
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتحي حماد
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فتحي حماد، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته بعض الصفحات الإعلامية من تصريح منسوب له، يتحدث عن جهوزية (حماس) استلام الضفة، والحفاظ على السلام، بعد انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية. 

وأكد حماد في بيان صحفي، أن التصريح محض فبركات وأكاذيب، تهدف إلى المس بمواقف الحركة، وحرف البوصلة عن مساعي العدو الإسرائيلي لضم الضفة وتمرير (صفقة القرن).

وأكمل: هذه المحاولات البائسة، ليس لها قيمة، ولا تنطلي على أبناء شعبنا المجاهد، الذي سيقاوم مخططات العدو الإسرائيلي بكل السبل المتاحة.

أخبار ذات صلة

الأوقاف تفتتح مسجد الخليل شرق الزيتون بمحافظة غزة

الأوقاف تفتتح مسجد الخليل شرق الزيتون بمحافظة غزة

&#34;الأوقاف&#34; تستعد لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ

"الأوقاف" تستعد لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ

أطلق من قطاع غزة الليلة.. الجيش الإسرائيلي يَعثر على صاروخ لم ينفجر بأشكول

أطلق من قطاع غزة الليلة.. الجيش الإسرائيلي يَعثر على صاروخ لم ينفجر بأشكول

صحة غزة: استئناف إجراء عمليات الشريان السباتي في مستشفى الأندونيسي

صحة غزة: استئناف إجراء عمليات الشريان السباتي في مستشفى الأندونيسي

وزارة التعليم بغزة تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث

وزارة التعليم بغزة تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث

والدة الشهيد إياد الحلاق: لا تنسوا ابني فأيّ شخص قد يكون الضحية التالية

والدة الشهيد إياد الحلاق: لا تنسوا ابني فأيّ شخص قد يكون الضحية التالية

بتكلفة (400) ألف دولار.. رئيس بلدية رفح يكشف تفاصيل (كورنيش رفح) البحري

بتكلفة (400) ألف دولار.. رئيس بلدية رفح يكشف تفاصيل (كورنيش رفح) البحري

التنمية الاجتماعية: الأيتام أولى أولويات اهتمامنا بظل جائحة (كورونا)

التنمية الاجتماعية: الأيتام أولى أولويات اهتمامنا بظل جائحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

الأوقاف تفتتح مسجد الخليل شرق الزيتون بمحافظة غزة

الأوقاف تفتتح مسجد الخليل شرق الزيتون بمحافظة غزة

&#34;الأوقاف&#34; تستعد لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ

"الأوقاف" تستعد لإطلاق مبادرة تنظيف مقبرتي الدمرداش والطوارئ

صحة غزة: استئناف إجراء عمليات الشريان السباتي في مستشفى الأندونيسي

صحة غزة: استئناف إجراء عمليات الشريان السباتي في مستشفى الأندونيسي

وزارة التعليم بغزة تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث

وزارة التعليم بغزة تناقش عدة قضايا تعليمية مع وكالة الغوث

والدة الشهيد إياد الحلاق: لا تنسوا ابني فأيّ شخص قد يكون الضحية التالية

والدة الشهيد إياد الحلاق: لا تنسوا ابني فأيّ شخص قد يكون الضحية التالية

التنمية الاجتماعية: الأيتام أولى أولويات اهتمامنا بظل جائحة (كورونا)

التنمية الاجتماعية: الأيتام أولى أولويات اهتمامنا بظل جائحة (كورونا)

محافظ أريحا يدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية

محافظ أريحا يدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية

الخارجية تُحذّر المجتمع الدولي من تلاعب نتنياهو بالكلمات لتمرير عملية الضم

الخارجية تُحذّر المجتمع الدولي من تلاعب نتنياهو بالكلمات لتمرير عملية الضم

منوعات

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

الكشف عن سبب انتحار ممثل بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

ظهور نتيجة فحص (كورونا) لداليا البحيري بعد إصابة زوجها.. ولماذا طردت عائلتها؟

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

حفيدة رجاء الجداوي تكشف موقفاً جمع جدتها بالملكة رانيا صدفةً

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

شيماء سيف وزوجها يتعرضان لحادث سير

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

عُمر كمال أحدهم.. النيابة العامة المصرية تأمر بضبط أربعة فنانين وهذه التهمة

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هيفاء وهبي تصعد خلافها مع محمد وزيري بكلام صارم

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

هدية جديدة من محمد صلاح لشريف منير

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يعلن مفاجأة

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

شمس البارودي تكشف عن وصيتها

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

ماهو الشرط الذي فرضته عائلة أحمد زكي على محمد رمضان لتجسيد شخصيته؟

عربي

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

السودان: توافقنا على 95% في الجوانب الفنية لسد النهضة

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

الصحة المصرية: تسجيل 97 حالة وفاة و1691 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 97 حالة وفاة و1691 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 18 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل 18 إصابة بفيروس (كورونا)