فتحي حماد يَنفي حديثه حول جهوزية (حماس) لاستلام الضفة بعد انهيار السلطة

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتحي حماد

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رام الله - دنيا الوطن

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فتحي حماد، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته بعض الصفحات الإعلامية من تصريح منسوب له، يتحدث عن جهوزية (حماس) استلام الضفة، والحفاظ على السلام، بعد انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية.



وأكد حماد في بيان صحفي، أن التصريح محض فبركات وأكاذيب، تهدف إلى المس بمواقف الحركة، وحرف البوصلة عن مساعي العدو الإسرائيلي لضم الضفة وتمرير (صفقة القرن).



وأكمل: هذه المحاولات البائسة، ليس لها قيمة، ولا تنطلي على أبناء شعبنا المجاهد، الذي سيقاوم مخططات العدو الإسرائيلي بكل السبل المتاحة.