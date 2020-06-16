الصليب الأحمر يكشف حقيقة عودة برنامج زيارات الأسرى وذويهم من قطاع غزة

المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت

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رام الله - دنيا الوطن

نفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الأنباء حول عودة برنامج زيارات الأسرى وذويهم، متممة: "لم يتم إبلاغنا من سلطات الاحتلال بذلك، واللجنة تعمل بشكل حثيث ومتواصل مع السلطات "الإسرائيلية" لإيجاد وسائل بديلة عن برنامج الزيارات؛ لتوفير اتصالٍ بين المعتقلين وذويهم".



وأضافت زقوت، في حديث إذاعي: "الصليب يتفهّم القيود التي تفرضها إدارة السجون بسبب (كورونا)، وكذلك يتفهّم قلق عوائل الأسرى، مشيرة إلى أنّ مندوبي الصليب، زاروا أكثر من 20 أسيرًا، ولم تظهر عليهم أية علامات لتفشي فيروس (كورونا)".



وأوقفت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، زيارات عائلات الأسرى، مع انتشار وباء (كورونا) منذ شهر آذار/ مارس الماضي.



وأفاد نادي الأسير، أنه ورغم ما أعلنته إدارة السجون عن السماح للأسرى بالاتصال بعائلاتهم- في ظل وقف الزيارات- والذي جاء بعد ضغوط من المؤسسات الحقوقية، فإنها واصلت حرمان غالبيتهم من حقهم في الاتصال، علماً أنها في الظروف الاعتيادية تحرم مئات العائلات من زيارة أبنائهم الأسرى، بذرائع أمنية.