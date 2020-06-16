محافظ أريحا يدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية





جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية التي نفذها المحافظ؛ لتفقد التزام المواطنين، وأصحاب المحلات التجارية، بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، بمشاركة رئيس بلدية أريحا، سالم غروف، وتيسير حميدة، رئيس الغرفة التجارية وقائد منطقة أريحا، العميد الركن حازم أبو الهنود، ومدير الشرطة، ثابت السعدي.



وأضاف المحافظ: أن الحفاظ على أرواح وصحة مواطنينا، هي أولوية قصوى، ومن غير المسموح العبث بالأمن الصحي للمواطن الفلسطيني، مؤكداً أن التدابير الاحترازية المشددة، ومنع التجمعات، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية، ساهم إيجاباً في الحد من انتشار الفيروس، وتقليل عدد الإصابات.



ونوه أبو العسل، إلى أن الالتزام بأدوات الوقاية الصحية، هو واجب وطني وأخلاقي، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية والتعليمات، يعرض غير الملتزمين من المواطنين وأصحاب المصالح التجارية إلى المساءلة والمحاسبة القانونية.



رام الله - دنيا الوطندعا جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، مواطني المحافظة إلى ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وأساليب الوقاية من فيروس (كورونا) المستجد، مؤكداً على الالتزام بالتعليمات الخاصة من جهات الاختصاص، والمتعلقة بالحد من انتشار فيروس (كورونا).