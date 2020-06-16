إصابتان جديدتان بـ (كورونا) في حي وادي الجوز بالقدس



وأكدت الوحدة على التزم المواطنين بالحجر الصحي البيتي في حي وادي الجوز، وفقاً لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة.



وكررت وحدة (كورونا) مناشدتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، لا سيما في ضوء انتشار الفيروس في عدد من محافظات الضفة، وفي إسرائيل أيضاً، متمنية على المواطنين تقليص عملية الاختلاط والتنقلات غير الضرورية إلى أدنى حد.



كما تنوه إلى ضرورة التزام أصحاب صالات وقاعات الأفراح بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، في ضوء كثرة الاحتفالات والمناسبات، ونحن على اعتاب فصل الصيف، وخصوصاً عملية فحص الحرارة للمشاركين بهذه المناسبات على مداخل القاعات، وضرورة ارتداء الكمامات، والحفاظ قدر الإمكان على التباعد، حرصا على سلامة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وحدة (كورونا) شرقي القدس، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد في القدس لمواطنين مقدسيين.