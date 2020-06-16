"الخارجية": وفاة اثنين من الجالية الفلسطينية في السعودية

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.



وأفادت الخارجية في تغريدة عبر (تويتر): أن الوفيتين تعودان للمواطنين رضوان عبد الله سعيد الحرتاني (62) عاماً، والمواطنة فاطمة صالح عبد الرحمن الحرتاني (85) عاماً، بسبب فيروس (كورونا).



وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أفادت، يوم أمس الاثنين، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية.



وأوضحت أن المواطنين زياد محمد إبراهيم تنيرة (74 عاماً)، وهويدة سليم الأخرس (58 عاماً)، وهاشم سعيد الطاهر (60 عاماً)، توفوا جميعاً، بسبب فيروس (كورونا).