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الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الأردن لدعمه في مكافحة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 12.4 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، سيستفيد منها أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس "كوفيد-19".. و ذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بضرورة تقديم الدعم العاجل في المجال الصحي للدول الشقيقة والصديقة.

وقال  أحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية: إن ما يجمع بين دولة الإمارات والأردن هو علاقة أخوة حقيقية راسخة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشعبية.. وهي نموذج للعلاقات العربية المتميزة التي تتسم بالثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، كما تتميز بالتعاون البناء في مجالات عديدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف  ان إرسال المساعدات الطبية إلى الأردن اليوم، يأتي استمراراً لهذا النهج من العلاقات القوية والمتميزة، ودعما من قيادة وشعب دولة الإمارات لأشقائنا في الأردن على احتواء أزمة "كوفيد-19".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 935 طناً من المساعدات لأكثر من 66 دولة، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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