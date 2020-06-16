رئيس حكومة اليونان في إسرائيل اليوم لمناقشة ملف (الطاقة) و(الغاز الطبيعي)

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يصل رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس، في زيارة دبلوماسية حكومية إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، حيث سيرافق ميتسوتاكيس في زيارته، ستة وزراء من حكومته.



ووفقاً لموقع (معاريف)، فإنه من المتوقع، أن يمكث رئيس الوزراء اليوناني مع وزرائه في إسرائيل لأكثر من 24 ساعة، حيث إنهم سيبيتون في إسرائيل للمرة الأولى منذ أزمة (كورونا).



هذا ومن المتوقع، أن يناقش الوفد خلال الزيارة عدة قضايا من بينها ملف الطاقة، وبناء خط أنابيب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى قبرص واليونان، والمعروف باسم (Euro Med)، إضافة إلى مناقشة الاستقرار في الشرق الأوسط، وخصوصاً في العراق ولبنان.



وفي الوقت نفسه، سيناقش رئيس الحكومة اليونانية مع نظرائه في الحكومة الإسرائيلية أيضًا، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.