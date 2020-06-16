نتنياهو: أريد ضم نصف مناطق "C" ولا أعرف موقف (أزرق أبيض)





وبحسب ما ترجمه (عكا)، فقد نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، عن نتنياهو قوله: بأنه يريد ضم نصف مناطق (C)، زاعمًا أنه لا يعرف موقف حزب (أزرق أبيض) وغانتس في هذا الشأن.





وكان نتنياهو صرح في وقت سابق، قائلاً: "ربما نلجأ إلى تنفيذ خطة الضم على مراحل"، موضحاً بأن ذلك متعلق بالمفاوضات داخل الحكومة.









رام الله - دنيا الوطنأجاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على سؤال وجه له خلال جلسة حزب (ليكود) التي عقدت أمس الاثنين، عن التقدم في مباحثات خرائط خطة الضم قائلاً: "لا نزال نعمل على ذلك، وسننشر ذلك للإعلام عند الانتهاء منه".