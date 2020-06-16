نتنياهو: أريد ضم نصف مناطق "C" ولا أعرف موقف (أزرق أبيض)
رام الله - دنيا الوطن
أجاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على سؤال وجه له خلال جلسة حزب (ليكود) التي عقدت أمس الاثنين، عن التقدم في مباحثات خرائط خطة الضم قائلاً: "لا نزال نعمل على ذلك، وسننشر ذلك للإعلام عند الانتهاء منه".
أجاب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على سؤال وجه له خلال جلسة حزب (ليكود) التي عقدت أمس الاثنين، عن التقدم في مباحثات خرائط خطة الضم قائلاً: "لا نزال نعمل على ذلك، وسننشر ذلك للإعلام عند الانتهاء منه".
وبحسب ما ترجمه (عكا)، فقد نقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، عن نتنياهو قوله: بأنه يريد ضم نصف مناطق (C)، زاعمًا أنه لا يعرف موقف حزب (أزرق أبيض) وغانتس في هذا الشأن.
وكان نتنياهو صرح في وقت سابق، قائلاً: "ربما نلجأ إلى تنفيذ خطة الضم على مراحل"، موضحاً بأن ذلك متعلق بالمفاوضات داخل الحكومة.
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