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شؤون فلسطينية

الخارجية تُحذّر المجتمع الدولي من تلاعب نتنياهو بالكلمات لتمرير عملية الضم

الخارجية تُحذّر المجتمع الدولي من تلاعب نتنياهو بالكلمات لتمرير عملية الضم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من مخاطر الحيل والألاعيب، التي يمارسها، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهدف تضليل الرأي العام العالمي، والمسؤولين الدوليين؛ لتسهيل عملية تسويق قرار الضم، والتخفيف من ردة الفعل والمواقف الدولية، وامتصاص وتفكيك الإجماع الدولي الرافض بشكل صريح وواضح لقرار الضم، سواء من خلال الجدولة الزمنية؛ لتنفيذ قرار الضم على دفعات، أو تجزئته والبدء بتنفيذه وتطبيقه بداية على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو محاولة التلاعب بالكلمات والالفاظ والمفاهيم من ناحية شكلية لا تغير من جوهر الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، عبر استخدام مفاهيم للضم مثل "إعلان السيادة" وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستعمرات أو أجزاء منها.

وأكدت الوزارة، أن هذه الحملة الإسرائيلية التضليلية مفضوحة ومكشوفة تماماً، ولا تغير من جوهر قرار الضم الإسرائيلي في شيء، وهو ما يجب أن يعيه، ويلتفت إليه ويحذر منه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختلفة وقادة الدول، على قاعدة أن التجزئة التدريجية لتنفيذ الضم لاتسقط بأي شكل من الأشكال جريمة الضم الكلي، ولا تخفف من نتائجها وتداعياتها، بصفتها جريمة بحق الشعب الفلسطيني وعدوان صارخ وعنيف على الشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات النظام الدولي برمته.

وبينت، أنه وكما أن مرجعيات النظام الدولي من مواثيق وقوانين واتفاقيات وشرعية دولية وقراراتها، ومن نظم ومعاهدات وأسس المساءلة والمحاسبة الدولية، هي كل لا يتجزء، فالجريمة هي الجريمة، مهما حاول الاحتلال التخفيف من شدتها أو تجميلها من خلال تجزأتها، وإن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، هو بحد ذاته الجريمة الأكبر بحق تلك الشرعيات والقوانين والمعاهدات.

وقالت الخارجية: إن الضم هو الضم، مهما كان جزئياً أم شاملاً، وتعدد المسميات لن يغيّر من أمر الضم شيئاً؛ لذلك وفي الوقت الذي نحذر فيه المجتمع الدولي من لعبة نتنياهو هذه، نطالب المجتمع الدولي ذاته، بأن يكون صوته أكثر حدة وتهديداته أكثر وضوحاً وجدية، حفاظاً على القانون الدولي وحماية له، مؤكدة أننا سنخوض هذه المعركة بإمكانياتنا الذاتية، وسننتصر فيها أكثر كلما كان موقف المجتمع الدولي متماسكاً، صلباً، واضحاً، شجاعاً، بحجم خطورة الجريمة وبشاعتها.

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