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اللجنة الاقتصادية بتشريعي غزة تدعو لدراسة إعادة الحياة للمرافق الاقتصادية تدريجياً

اللجنة الاقتصادية بتشريعي غزة تدعو لدراسة إعادة الحياة للمرافق الاقتصادية تدريجياً
نواب تشريعي غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، اجتماعاً دورياً لها؛ لمناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه المواطنين، ومتابعة توصياتها للجهات الرسمية في قضايا مختلفة.

ناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، مناشدة أصحاب البسطات الشعبية بفتح الأسواق الشعبية، والتي أغلقت سابقاً ضمن إجراءات منع انتشار فيروس (كورونا).

وأبدت اللجنة الاقتصادية حاجة أصحاب البسطات، وكل المرافق الاقتصادية، في إعادة فتحها ودوران عجلة العمل فيها، بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة، بسبب توقف العمل لنحو شهرين لمنع انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، على ضرورة أن يكون لدى الجهات الرسمية، مراعاة خاصة لفئة أصحاب البسطات، موضحة أنها ستطالب الجهات المختصة بسرعة النظر في موضوع إعادة فتح الأسواق الشعبية، ووضع حلول تحافظ على صحة سلامة المواطنين، وأصحاب البسطات.

كما وناقشت اللجنة سياسة إحلال الواردات، ودعم المنتج المحلى، مؤكدة على ضرورة أن تقوم وزارتا الاقتصاد والمالية بوضع سياسات لدعم المنتج المحلي، وتطويره من أجل تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها، العديد من القضايا، مثل: تطوير العمل في (معبر كرم أبو سالم)، وتطوير الكوادر العاملة في مجال الاقتصاد والمالية في الجهات الرسمية، بما يضمن أفضل النتائج.

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