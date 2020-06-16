وسط تغيب نتنياهو.. (كنيست) تُصادق بالقراءتين على "القانون النرويجي"





وبحسب القناة، يسمح هذا القانون لأعضاء بالعودة لمقاعدهم بـ (كنيست)، بعد استقالتهم من مناصب وزراء أو نواب وزراء بالحكومة.





ولفتت القناة الإسرائيلية، إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو، تغيب عن التصويت، على إثر خلافات مع حزب (أزرق أبيض)، بشأن موضوع الضم.





يشار إلى أن القانون النرويجي، الذي قدمه غانتس، يسمح لأعضاء كتلته بالعودة لـ (كنيست) في حال استقالتهم، لمنع دخول مرشحين من الحزبين الآخرين "ييش عتيد"، و"تيلم" اللذين كانا شريكين في تحالف (أزرق أبيض).

رام الله - دنيا الوطنصادق (كنيست)، الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "القانون النرويجي"، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن (كنيست) صادقت على القانون، بأغلبية 66 عضواً، ومعارضة 43 عضواً.