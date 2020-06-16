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شؤون فلسطينية

المطران حنا: يجب ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في هذه الأوضاع الخطيرة

المطران حنا: يجب ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في هذه الأوضاع الخطيرة
المطران عطالله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
أكد المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، في لقاء صحفي صباح هذا اليوم الثلاثاء، بأن قضيتنا الفلسطينية الوطنية، تمر بمرحلة في غاية الدقة والخطورة، ونحن في وضع غير مسبوق، في ظل مؤامرات ومشاريع مشبوهة، هادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال: يجب أن نرتب أولاً بيتنا الفلسطيني الداخلي، وأن نخاطب أمتنا العربية والأحرار في عالمنا، بضرورة أن يتحركوا من أجل إفشال هذه المؤامرات والمخططات المعادية، التي تستهدف شعبنا الفلسطيني.

وأكد: أن القدس في خطر شديد، وبناء المستوطنات، يسير على قدم وساق، ومخطط الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية هي ظاهرة نراها ونلحظها أمامنا في كل حين، ولذلك فإنه قد اصبح من الأهمية بمكان، تذكير كافة المسؤولين الفلسطينيين كل من موقعه ومن كافة الفصائل والأحزاب والتيارات السياسية، بضرورة وضع حد لحالة الانقسام  غير المبررة وغير المقبولة، والتي لا يستفيد منها إلا أعداؤنا المخططون لتصفية قضيتنا. 

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