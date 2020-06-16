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(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

(يديعوت): أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي
الأسيرة المحررة أحلام التميمي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرس فرض عقوبات اقتصادية على الأردن، لتسليمها أسيرة محررة بصفقة شاليط. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تدرس تأخير المساعدات المالية للأردن، لحين الاستجابة، وتسليمها الأسيرة المحررة، أحلام التميمي. 

وقالت (يديعوت)، إن التميمي، مطلوبة للـ (FBI)، بسبب قيامها بتنفيذ عملية التفجير بمطعم "سوبارو" بالقدس، بالعام 2001، التي أدت لمقتل 15 شخصاً، بينهم مواطن أمريكي. 

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت بالسابق من الحكومة الأردنية، تسليمها التميمي، لكن الأردن رفضت ذلك.

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