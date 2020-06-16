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شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات استفزازية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويقومون بجولات استفزازية
مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في ساحات المسجد، وسط أداء أدعية تلمودية بشكل استفزازي.

وأشار شهود العيان إلى أن المستوطنين، يصطحبون أطفالهم حتى حديثي الولادة منهم، ويرددون أدعية تلمودية، وهو الذي حدث أمس، عندما أحضر أحد المستوطنين طفلة حديثة الولادة، وردد صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة.

وفي سياق متصل، بدأ مستوطنون ومنهم من "جماعات المعبد" المتطرفة، عادةً جديدة في المسجد الأقصى، وهي الجلوس بحجة الاستراحة في نقاط محددة في المنطقة الشرقية، وعند أدراج ساحة الصخرة الغربية.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع إبعاد الكثيرين من المرابطين عن المسجد، بهدف إخلائه وتفريغه من المرابطين.

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