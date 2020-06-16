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شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تبدأ بصرف 500 شيكل لـ 18 ألف عائلة

التنمية الاجتماعية تبدأ بصرف 500 شيكل لـ 18 ألف عائلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء البدء بصرف الدفعة الأولى من صندوق "وقفة عز" بقيمة 500 شيكل لنحو 18.002 ألف من الأسر المتضررة، جراء جائحة (كورونا).

وأوضحت الوزارة، أن هذه الدفعة، تغطي جميع محافظات الوطن بواقع (75%) للمحافظات الشمالية، و(25%) للمحافظات الجنوبية، وتشمل هذه الدفعة ما نسبته (52%) لأسر يرأسها ذكور، و(48%) لأسر ترأسها نساء.

واضافت الوزارة، أن حوالي 50% من المستفيدين، جاءت من خلال تدقيق وفحص استمارات المنكشفين الجدد، وحوالي (20%) من قاعدة بيانات وزارة التنمية الاجتماعية لأسر فقيرة لا تتلقى مساعدات، و(30%) لأسر رشحتها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.

وأكدت الوزارة، أن جميع الأسر خضعت للفحص والتدقيق على مدار أكثر من شهرين، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الحكم المحلي ووزارة المالية؛ للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب، وعدم تلقي الأسرة مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد من نفس الأسرة.

وشددت الوزارة في التدقيق والفحص على عدم وجود مستفيدين من أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، وعدم وجود استمارات لأشخاص موجودين خارج الوطن، وعدم تلقي الأسرة مساعدة من خلال وزارة العمل.

واشارت الوزارة إلى أنها استهدفت الأسر الأكثر انكشافاً وفقراً والأكثر تضرراً جراء الجائحة، وأعطت أولوية في الاستهداف للأسر كبيرة العدد، والأسر التي ترأسها نساء، والأسر التي تضم كبار السن وأشخاص ذوي إعاقة، بالإضافة إلى مربيات رياض الأطفال، والنساء المطلقات، المسجلات لدى صندوق النفقة.

وتوجهت الوزارة بالشكر إلى صندوق "وقفة عز"، وإلى كل من ساعدها وتعاون معها في حصر وتسجيل الفقراء الجدد، وتحديداً مكاتب المحافظين، ولجان الزكاة، والجمعيات الخيرية، والبلديات، والمجالس المحلية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ولجان خدمات المخيمات.

كما شكرت الوزارة، المؤسسات والجهات التي ساعدتها، وتعاونت معها في الفحص والتدقيق كوزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الحكم المحلي، وصندوق "وقفة عز".

وبينت الوزارة، أنها شرعت بإعداد الدفعة الثانية للفقراء الجدد، والتي ستضم 12 ألف أسرة.

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