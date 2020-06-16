وزارة الصحة تُظهر حقيقة التوصية بتجديد الإغلاق لـ 14 يوماً بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نفى الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة، الخبر المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(واتساب) حول رفع لجنة الوبائيات، توصية بتجديد الإغلاق في البلاد 14 يوماً.
نفى الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة، الخبر المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(واتساب) حول رفع لجنة الوبائيات، توصية بتجديد الإغلاق في البلاد 14 يوماً.
وأكد الشخرة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك) أن الخبر المتداول خبر مضلل، ولا صحة له.
التعليقات