وزارة الصحة تُظهر حقيقة التوصية بتجديد الإغلاق لـ 14 يوماً بفلسطين





وأكد الشخرة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك) أن الخبر المتداول خبر مضلل، ولا صحة له.

رام الله - دنيا الوطننفى الناطق باسم وزارة الصحة، الدكتور كمال الشخرة، الخبر المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(واتساب) حول رفع لجنة الوبائيات، توصية بتجديد الإغلاق في البلاد 14 يوماً.