كحيل: قرار مقاطعة "الإغاثة الإسلامية- فرنسا" جاء بعد رفض إعطاء المقاولين حقوقهم

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خاص دنيا الوطن

قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل: إن الاتحاد بكافة مقاوليه، قرروا مقاطعة "الإغاثة الإسلامية- فرنسا"، في ظل تعاملها بمنطق استلاعي، وعدم إعطاء الحقوق لأصحابها.



وأكد كحيل لـ"دنيا الوطن"، أن "الإغاثة الإسلامية- فرنسا" عليها العديد من الشكاوى، التي رفعها المقاولون في قطاع غزة، بعد سلسلة من المشكلات التي حدثت بسبب عدم احترافية الإغاثة في التعامل مع المقاولين، موضحًا أنه تدخل بنفسه لحل مشكلة، وقعت بين الإغاثة وأحد المقاولين، حيث تم إلزام هذا المقاول بتنفيذ ما عليه، بينما "الإغاثة الإسلامية- فرنسا" لم تلتزم.



وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في وزارة الأشغال العامة والإسكان ضد المؤسسة، والوزارة تبنت موقف الاتحاد، ليقوم الاتحاد بإعطاء "الإغاثة الإسلامية- فرنسا" ولكن القائمين على هذه المؤسسة، كانوا يتعاملون كأنهم حكومة مستقلة، غير ملتزمين بقوانين البلد والأنظمة.



وأوضح، أنه بناءً على ذلك، تقرر مقاطعة "الإغاثة الإسلامية- فرنسا" ووقف التعامل معها لحين تصويب أوضاعها، وإعادة الحقوق لمستحقيها من المقاولين، لافتًا إلى أن هذا القرار فقط ضد "الإغاثة الإسلامية- فرنسا"، فيما التعامل مع الإغاثة الإسلامية في الدول الأخرى متينة وجيدة ولا يشوبها شائبة.



ولفت كحيل إلى أن مسؤول "الإغاثة الإسلامية- فرنسا" وهو فلسطيني الجنسية من قطاع غزة، رفض كافة الحلول الودية، مستدركًا: "في حال كان هناك توجّه صادق من الإغاثة لتصويب الأوضاع، فنحن نُرحب بالحلول الودية، من باب إعطاء الحقوق لأصحابها".