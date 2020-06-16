الاحتلال يعرض الأسير الحلبي للمحاكمة رقم (139) غدًا





وأوضح عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين، أن الحلبي لم يدلِ بأي اعتراف، ولم تُدنه المحكمة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الحلبي، دخل أمس عامه الخامس في سجون الاحتلال.



ولفت فراونة، إلى أن الاحتلال، يسعى للضغط على الأسير الحلبي، بهدف إدانته بأي شكل من الأشكال، في محاولة بائسة لإدانة المؤسسة الخيرية التي كان يديرها في القطاع، وفي سياق محاولاته المستمرة لتشويه عمل المؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في غزة، بهدف الضغط عليها لوقف نشاطها الإنساني، تحت حجج واتهامات مختلفة.



رام الله - دنيا الوطنيُعرض يوم غد الأربعاء، الأسير محمد الحلبي، للمحاكمة رقم (139)، وهي الأطول عددًا بتاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.