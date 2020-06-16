تَجوّل مشبوه للمستوطنين بين خيام المواطنين في الأغوار







رام الله - دنيا الوطنتَجول عدد من المستوطنين، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بشكل مشبوه بين خيام المواطنين في منطقة حمامات المالح في الأغوار الشمالية.وقال الناشط الحقوقي، عارف دراغمة لـ (الوكالات الفلسطينية الرسمية): "إن عدداً من المستوطنين، ترجلوا من مركبة، وتجولوا بين خيام المواطنين في المنطقة، والصراخ بصوت مرتفع، دون معرفة الأسباب".