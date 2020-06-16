الأسير ربيع السعدي من مخيم جنين يدخل عامه الـ17 والأخير في الأسر

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير ربيع محمد عبد اللطيف السعدي من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 17 والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الأسير السعدي محكوم بالسجن الفعلي لمدة 17 عاما، ويعانى منذ سنوات من سياسة العقاب التعسفي والعزل، وإنتهاج سياسة التنقل بين السجون من قبل مصلحة سجون الاحتلال.