غزة: خمس إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة





وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير، نتج عنها خمس إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطرق.



وطالبت المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة آمان وكافية، مضيفة "يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق".



وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن حالة الطرق بقطاع غزة لليوم الثلاثاء، مشيرة لوجود حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.