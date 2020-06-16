الاحتلال يُعيد تأهيل كاميرات المراقبة في محيط الحرم الإبراهيمي

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تأهيل كاميرات المراقبة داخل وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل.







وقال مدير الحرم، ورئيس سدنته، الشيخ حفظي أبو سنينة، اليوم الثلاثاء: إن سلطات الاحتلال، مددت أسلاكاً وكوابل جديدة لكاميرات المراقبة، ابتداء من استراحة الحرم، مروراً بساحاته الخارجية وحديقته، وسطحه ومداخله.

رام الله - دنيا الوطنواشار أبو سنينة، إلى أن هذا الإجراء، يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض سيطرته على الحرم، حيث يعد نصب الكاميرات التي يسيطر الاحتلال على "سيرفراتها" وأجهزة تخزينها، استباحة وتحدياً صارخاً لمشاعر العرب والمسلمين، وضمن المساعي الرامية لتهويد الحرم، ومساساً خطيراً بحرية العبادة التي كفلتها الشرائع السماوية، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وكافة الشرائع الإلهية، والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الأماكن المقدسة.