الصحة: تسجيل إصابة جديدة بـ(كورونا) في طولكرم ترفع الحصيلة إلى 690

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في طولكرم.



وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي عبر صفحة (فيسبوك) الخاصة بها، أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات إلى 690.





رام الله - دنيا الوطن