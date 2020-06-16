شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل إصابة جديدة بـ(كورونا) في طولكرم ترفع الحصيلة إلى 690

الصحة: تسجيل إصابة جديدة بـ(كورونا) في طولكرم ترفع الحصيلة إلى 690
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في طولكرم.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي عبر صفحة (فيسبوك) الخاصة بها، أن الإصابة الجديدة سجلت لمواطن من حي السلام، يعمل داخل أراضي عام 1948، ما يرفع عدد الإصابات إلى 690.

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